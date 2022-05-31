"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об отмене обязательного масочного режима в регионе с 1 июня 2022 года. Решение принято по согласованию с главным санитарным врачом региона", — говорится в сообщении.

Ношение масок отменяется также при посещении объектов торговли, мест общего пользования и массовых мероприятий.

При этом южноуральцам по-прежнему рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, обращаться за медпомощью при первых признаках заболевания и пользоваться маской при необходимости.