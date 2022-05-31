"За январь-апрель 2022 года российские авиакомпании перевезли по России более 19,8 млн пассажиров, что составляет 95% от количества авиапассажиров, перевезенных на внутрироссийских маршрутах за аналогичный период 2021 года", — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация приостановила ежемесячную публикацию статистики перевозок пассажиров воздушным транспортом — в последний раз данные публиковались за февраль. Всего авиакомпании РФ перевезли в феврале чуть менее 6 млн пассажиров (+19%), в том числе 4,4 млн человек внутри страны (-1% г/г), около 1,6 — за ее пределы (рост в 2,8 раза).

Для мониторинга выполнения программы развития внутренних перевозок замглавы Росавиации Владимир Потешкин провел во вторник совещание с авиакомпаниями, говорится в сообщении ведомства. В частности, рассмотрен вопрос ценообразования на авиабилеты. По информации компаний стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты в мае сохраняется на уровне прошлого года.

"Учитывая принятые авиакомпаниями меры по оптимизации маршрутных сетей, в мае текущего года ожидается выполнение целевых показателей по наращиванию объемов внутрироссийских авиаперевозок", — сказано в сообщении.

По итогам 2022 года российские авиакомпании смогут перевезти внутри страны 90 млн человек, за рубеж — 10 млн человек, сообщал в апреле глава Минтранса Виталий Савельев. Еще в начале февраля в Минтрансе прогнозировали, что пассажиропоток в 2022 году превзойдет результат допандемийного 2019 года, когда было перевезено 128 млн человек. В 2020 году на фоне мирового COVID-кризиса показатель рухнул на 46%, составив 69 млн человек. В 2021 году было перевезено более 111 млн пассажиров.