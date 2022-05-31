"Открылась продажа более 67 тыс. билетов на новый поезд "Таврия" №161/162 Москва — Феодосия. Поезд будет курсировать с 13 июня с периодичностью два раза в три дня. Он будет чередоваться с уже назначенным (ходит с 28 мая — ИФ) двухэтажным поездом №163/164 Москва — Феодосия", — говорится в сообщении перевозчика в его телеграм-канале.

Поезд состоит из купейных и плацкартных вагонов. Он будет отправляться из столицы РФ в 14:50 и прибывать в Феодосию в 18:10 следующего дня. Из Феодосии будет уходить в 22:00 с прибытием в Москву через день в 04:00.

Как сообщалось, в Крым на время турсезона ранее были запущены пять поездов из российской столицы: №197/198 и №27/28 по маршруту Москва — Симферополь, №91/92 Москва — Севастополь, №173/174 Москва — Евпатория и №163/164 Москва — Феодосия.

В Крым можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле. Туроператоры прогнозируют снижение потока отдыхающих в текущем сезоне из-за закрытого авиасообщения с регионом.

Аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, дня начала спецоперации на Украине. Росавиация 29 мая в 16-й раз продлила свой запрет, теперь до 6 июня.