"Последние пандемийные годы показали, что интерес к внутреннему туризму возрос. Начиная с 2019 года по отношению к 2021-му он увеличился в 7,5 раз", — сказала Воронович, слова которой приводит госагентство БелТА.

Она добавила, что в 2022 году, по прогнозам специалистов, внутренний туризм у белорусов будет не менее востребован.

Кроме того, специалисты туристического бизнеса отмечают рост количества агроусадеб в Белоруссии. В конце 2021 года их насчитывалось 3 тыс. 150. По словам доцента Белорусского государственного университета, эксперта в области агроэкотуризма Валерии Клицуновой, в Белоруссии начали активно развиваться кластеры. "Это своеобразные союзы усадеб, музеев, фермерских хозяйств, ремесленников, которые на одной территории и под одним брендом вместе развиваются и себя рекламируют", — пояснила она.

Также появляются новые агроусадьбы, которые предлагают интересные продукты, программы, мастер-классы. "Например, можно приехать туда компанией, переночевать, заложить свое пиво и через две-три недели его забрать. Есть усадьбы, которые делают акцент на здоровом образе жизни и новых духовных практиках (йога и др.). Есть те, которые обеспечивают инфраструктуру для детских лагерей. Туристам предлагаются сплавы на байдарках, походы, велопоходы", — рассказала эксперт.