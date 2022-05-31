По данным Ростуризма, автомобильный туризм – один из самых востребованных видов отдыха в России, который стал еще популярнее во время пандемии коронавируса в 2020 году.

"Согласно исследованию ВЦИОМ о планах россиян на летний отдых в 2022 году, 24% опрошенных предпочитают путешествовать на автомобиле. Кроме того, по данным Росстата, на автомобиле по России путешествует каждый третий, а из-за пандемии такой вид путешествия окончательно оформился в большой тренд еще в 2020 году. Большинство автотуристов (76%) едут в путешествие, чтобы отдохнуть в глэмпинге на территории природного заповедника, так же востребованы экскурсионно-познавательные поездки (75%) и гастрономические туры (74%). При этом автотуристы любят как ездить по хорошо знакомым маршрутам (81%), так и осваивать новые пути и искать необычные маршруты (68%)", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что путешествовать на машине любит как активная молодежь (18-24 года), так и семьи с детьми, которые выбирают активный отдых – им особенно важно передвигаться в своем темпе и ритме.

Как рассказала глава ведомства Зарина Догузова, всего на национальном туристическом портале Russia.travel размещены 133 автомобильных маршрута.

"У автомобильных маршрутов есть своя история, есть популярные, брендовые направления, такие как, например, знаменитое Золотое кольцо, дорога между Москвой и Санкт-Петербургом или маршрут в сторону Черноморского побережья. Есть дороги, которые входят в мировые рейтинги: например, "Чуйский тракт", признанный одной из самых красивых автодорог в мире. В этом году она отмечает 100-летие с момента присвоения статуса трассы государственного значения. Эта живописная дорога протяженностью почти тысячу километров уже сама по себе – достопримечательность Алтая", — сообщила она.

Готовые маршруты также предлагаются по Карелии, Кольскому полуострову, Крыму, Северному Кавказу, Сибири, Уралу и по другим регионам России. Они могут быть рассчитаны и на длительную поездку, и на короткое путешествие на выходные.