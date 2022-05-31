"Идет специальная военная операция и нельзя забывать, что Севастополь — главная база ЧФ. Ответственными силовыми ведомствами проводятся мероприятия, о которых подробно и детально я, по понятным причинам, говорить не могу", — написал Развожаев в своем телеграм-канале во вторник.

В связи с этим, по его словам, из перечня открытых пляжей временно исключается "Ушакова балка", а на территорию пляжа "Хрустальный" доступ ограничен с 22:00 до 5:00.

Кроме того, из списка исключают пляжи "Городской" и "Мраморный" по результатам исследования проб воды. На пляже "Васили" в Балаклаве сохраняется возможность обвалов, отдыхать там тоже небезопасно, добавил губернатор.

Всего этим летом в Севастополе будут работать 24 пляжа. Купальный сезон начинается 15 июня.