"Мы готовим к конгрессу серию из семи книг: Петр в Англии, Петр в Нидерландах, во Франции, в Бельгии. Всего будет семь книг. Международный коллектив авторов за без малого десять лет завершил описание пребывания Петра в европейских странах. Но это не значит, что эта тема исчерпана — это только основа для дальнейших исследований", — сказал Кобак.

В частности, путеводитель "Петр Великий в Нидерландах" будет презентован в двух вариантах — на русском и на голландском языках, — и в нем пойдет речь о 50 петровских местах на всей территории европейского государства.

К конгрессу также будет издан первый том серии "Петровские памятники России", посвященный Москве. Москвовед, один из авторов тома Рустам Рахматуллин сообщил, что на работу над сборником ушло порядка десяти лет. Иллюстрированная книга толщиной в 500 страниц представляет собой историко-культурную энциклопедию памятниках архитектуры Москвы, которые лично, биографически были связаны с Петром, его семьей, друзьями, сподвижниками и противниками.

Работа конгресса 9 и 10 июня будет проходить в Эрмитажном театре, 11 июня в Государственной Капелле состоятся тематические секционные заседания. На конгрессе планируют заслушать более 75 докладов.

"Будут представители из более 30 российских городов, также примут участие наши европейские партнеры — кто-то очно, кто-то дистанционно", — сказала руководитель Института Петра Великого, заместитель директора Института культурных программ Санкт-Петербурга Инна Свидерская.

Она добавила, что в год 350-летия со дня рождения Петра Конгресс даст возможность исследователям и краеведам со значительной временной дистанции обсудить влияние личности императора на жизнь России и других европейских стран.

Институт Петра Великого был учрежден в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года в составе Санкт-Петербургского института культурных программ для изучения и популяризации культурно-исторического наследия, связанного с деятельностью Петра I и его сподвижников, а также развития культурного туризма и продвижения "петровского бренда". Институт и Фонд им. Д. С. Лихачева реализуют программу "Путь Петра Великого", частью которой является создание культурного маршрута и свода петровских памятников России и Европы. На сайте проекта собраны более 700 памятников и объектов в 48 регионах России от Архангельска до Азова, а также более 500 памятных мест и объектов в 28 странах Европы.