"Пляж на Балтийской косе планируется открыть 15 июня. Он будет оборудован всем необходимым для отдыха. Лежаки будут, зонтики, стационарный туалет, навес для детей, парковка и настил от парковки на пляж", — сказал сотрудник муниципалитета.

По его словам, также на пляже будет установлен спасательный пост, на котором дежурство будут нести 6 сотрудников. При этом пост сделают из дерева в нестандартном виде, аналогов которому еще в области нет.

"Пляжем смогут пользоваться не только жители поселка Коса, но и Балтийска, других городов области, туристы. Но для этого они должны будут в отличие от местных жителей, переправиться на Балтийскую косу на пароме через Калининградский морской канал", — отметил собеседник агентства.

Всего же в Балтийске на побережье Балтийского моря этим летом будут открыты два пляжа. Второй пляж традиционно разместиться в самом городе Правительство области на их обустройство выделено в этом году 5,6 млн рублей.

Как сообщалось, в Калининградской области в 2022 году протяженность морских пляжей составит до 6,5 км. Ширина некоторых из них составляет до 200 метров.