"Полиция курорта Патонг получила сообщение о падении женщины с восьмого этажа жилого комплекса The Emerald Terrace. Стражи правопорядка приехали на место происшествия и обнаружили возле дома тело женщины, она скончалась от смертельной травмы головы", — пишет издание.

Как отмечает портал, погибшей была 35-летняя россиянка, которая проживала на восьмом этаже дома с тремя друзьями. В полиции также сообщили, что компания перед случившимся распивала алкоголь.

"Дело расследуется полицейским участком Патонга на Пхукете и туристической полицией острова. Детали расследования инцидента будут переданы в посольство РФ в Таиланде, чтобы проинформировать родственников об обстоятельствах гибели женщины", — уточняет The Phuket News.