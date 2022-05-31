Мероприятие пройдет в рамках празднования 130-летия выдающегося русского писателя Константина Паустовского.

"Фестиваль начнется с показа мультфильмов и короткометражных фильмов по рассказам Паустовского, а вечером состоится премьера художественного фильма по произведениям писателя "Лиза едет в Москву" (режиссер — Михаил Малахов-младший). Также будут проводиться экскурсии по тропе Паустовского, гастрономические и творческие мастер-классы, лекторий", — говорится в сообщении.

В 20:00 на Монастырской площади выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр с программой "Музыка леса". Завершит праздник в 22:00 светопроекционное шоу.

Также в честь юбилея писателя в Музее путешественников (РМП) в Рязани открылась выставка "Путешествие по сказочным местам Мещеры". Выставка является совместным проектом РМП и фотохудожника, члена Русского географического общества Михаила Корнева. В экспозиции представлено около двадцати фотографий, запечатлевших красоту природы национального парка Мещеры, который Константин Паустовский воспел во многих своих рассказах.