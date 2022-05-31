"Анна Попова поручила принять меры, направленные на предотвращение работы несанкционированных лагерей. Деятельность таких учреждений чревата серьезными рисками для здоровья детей", — сообщили в ведомстве по итогам проведённого главой Роспотребнадзора селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора.

Кроме того, Попова указала на необходимость создания благоприятных условий для летнего отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В этом сезоне их планируют принять около 10 тысяч лагерей.

По состоянию на 25 мая 93% лагерей (34 761) имеют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства.