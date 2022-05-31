Заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Ирина Котова отметила, что в настоящее время наблюдается стойкая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

Поэтому возможна приостановка действия масочного режима с учетом рекомендаций ношения масок для контингента в зоне риска: представителей сферы обслуживания, образования и здравоохранения.

По словам главы региона, данный вопрос уже не раз прорабатывался с учетом экспертного мнения.

"Очевидно, что такой шаг уже можно и нужно сделать. Регион находится по заболеваемости коронавирусом на стабильно низком уровне. Прошу максимально оперативно подготовить соответствующий проект документа", — заявил Малков.

Он добавил, что при этом надо понимать, что в случае возможного обострения ситуации ограничительные меры будут снова возвращены.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 31 мая в регионе выявлено еще 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,04%. Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 121259 человек.