Полеты будут выполняться по субботам до конца сентября текущего года.

"Мы рады сообщить о пополнении нашей маршрутной сети новыми рейсами, которые соединят Тобольск с Екатеринбургом и Нижневартовском. Уверен, что они будут пользоваться популярностью у пассажиров всех трех регионов: Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Свердловской и Тюменской областей, так как позволят им по выгодным тарифам быстро, комфортно и безопасно перемещаться между городами", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по коммерции авиакомпании Александра Крутова.