"Я думаю, пока до сентября подождем, посмотрим на ситуацию. Пока ничего нового", — сказала Юдаева на брифинге во вторник.

Банк России с 11 апреля смягчил временный порядок операций с наличной валютой: клиенты банков смогли получить с открытых до 9 марта вкладов не только наличные доллары, но и евро, лимит в эквиваленте $10 тыс. не меняется. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Кроме того, с 18 апреля банки получили возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.

ЦБ в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода — с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В этот период розничные клиенты банков могут снять с открытого до 9 марта счета до $10 тыс. в наличной валюте (в каждом из банков), остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.