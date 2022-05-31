Указ вступает в силу с 1 июня.

На сайте губернатора и правительства региона сообщается, что за прошедшие сутки в крае подтверждено 65 новых случаев COVID-19.

По состоянию на утро вторника в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли почти 1,5 млн человек. 1,4 млн человек завершили курс вакцинации.

В стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 34 пациента. Из них 13 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от COVID-19 скончались 8,8 тыс. человек.

Как сообщалось, в конце прошлой недели в регионе отменили требование о соблюдении масочного режима, которое действовало с весны 2020 года.