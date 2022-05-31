Места калужане указывали во время акции "Соловьиные вечера-2022" с 14 по 29 мая.

"Нынешний год стал рекордным по отклику населения и количеству нанесенных точек. Их оказалось в два раза больше, чем годом ранее, и в полтора раза больше, чем в 2017-м", — цитирует пресс-служба начальника отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов регионального Минприроды Юрия Галчёнкова.

Активней всего отмечали соловьев в Калуге и ее окрестностях. Здесь зафиксированы 120 певцов. Они были замечены в центральной части города, в пойме реки Терепец, в Березуйском овраге, Губернском парке, в деревне Квань и других районах.