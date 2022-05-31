"С 1 июня в Ростовской области начинают работу лагеря с дневным пребыванием на базе школ. Смена в таких лагерях длится летом 21 день, ребята заняты до 14:00 и обеспечиваются двухразовым питанием", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для развития творческих, профессиональных или специальных навыков запланировано 247 профильных смен технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленностей.

"Уже в первый день лета откроются 516 лагерей", — цитируются в сообщении слова первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова.