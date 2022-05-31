"Рост международного туризма в первом квартале стал самым большим с начала пандемии. Эмират принял 3,97 млн иностранных туристов, это более чем втрое больше, чем за тот же период годом ранее. Особенно хорошим месяцем стал март, когда число иностранцев составило 1,78 млн, что на 11% больше, чем в том же месяце 2019 года до пандемии. Статистика учитывает только туристов, которые провели в отелях эмирата не менее одной ночи", — говорится в сообщении.

По данным департамента, отели Дубая за три месяца 2022 года достигли среднего уровня загрузки в 82%, что почти соответствует уровню 2019 года. По этому показателю Дубай занял первое место в мире, опередив Лондон (56%), Нью-Йорк (55,3%) и Париж (51,2%).

"Также выросли средняя стоимость забронированного номера в сутки (649 дирхамов ОАЭ или 11 тыс. рублей), продолжительность пребывания гостей (4,3 ночи) и общее количество ночей, забронированных туристами (10,22 млн). Инвестиции в гостиничный сектор помогли увеличить предложение: количество отелей выросло на 8%, а количество номеров – на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", — отмечают в департаменте.

Всего в Дубае сейчас работают 769 гостиниц на почти 140,2 тыс. номеров.

По данным туроператоров, в мае Дубай входит в первую пятерку наиболее популярных направлений у российских туристов.