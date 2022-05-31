"К сожалению, говорить о сроках не можем. Правительство области не вправе самостоятельно отменить масочный режим — это полномочия Роспотребнадзора. Мы направили в ведомство запрос об отмене масок. Нам ещё не ответили", — говорится в комментарии правительства в паблике ВК во вторник.

В пабликах правительства области, губернатора Антона Алиханова калининградцы постоянно просят и требуют отмены масочного режима.

По информации пресс-службы правительства, запрос об отмене масочного режима был направлен в местный Роспотребнадзор ещё 11 мая, когда количество случаев заболевания коронавирусом составило в сутки 27 человек.

С тех пор этот показатель ни разу не превысил 30 человек и находится в пределах 20-27 заболевших. Так, минувшим днем выявлен 21 заболевший, в том числе четверо несовершеннолетних детей.

При этом к настоящему дню в Калининградской области привиты 653 454 человека, полностью завершена иммунизация — у 628 476. В общей сложности в регионе развернуто 120 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией в 5 лечебных учреждениях, из них 44 — с ИВЛ. Занята 91 койка, из них 8 — с ИВЛ, заключили в пресс-службе.