"Сегодня, после согласования этого решения с Роспотребнадзором РФ, приняла решение о замене обязательного масочного режима на рекомендацию использовать маски в закрытых помещениях, транспорте, включая такси, а также при включении этих требований в протоколы проведения мероприятий с большим участием людей", — сообщила Комарова в своем телеграм-канале.

По данным окружного Роспотребнадзора в автономном округе за последние сутки заразились 15 человек, из них 5 — госпитализированы. Выздоровели 22 человека.

На реанимационных койках с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 11 человек (+3 за сутки), из них 4 на аппаратной поддержке (+2 за сутки).