"В ДТП пострадали 11 российских граждан. Первая помощь им была оказана бригадами медиков на месте происшествия. Затем туристы были доставлены в местные больницы для проверки состояния здоровья. В настоящее время в медицинских учреждениях под наблюдением врачей остаются трое россиян, включая одного несовершеннолетнего ребенка", — говорится в сообщении.

По информации врачей, жизни российских туристов ничего не угрожает, они будут выписаны после дополнительных обследований.

Как сообщалось, автобус, перевозивший 13 российских туристов с курорта Кемер в городок Демре, попал в ДТП и перевернулся в районе Кумлуджи. Обстоятельства инцидента выясняются местной дорожной полицией.