"Начало лета – самое лучшее время для посещения зоопарка. Можно долго гулять по территории, любоваться свежей зеленью, цветами. С 1 июня Московский зоопарк переходит на летний режим работы. Зайти в гости к нашим обитателям можно будет с 7:30 до 22:00. Вход на территорию будет открыт до 21:00", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, у каждого из обитателей Московского зоопарка свои часы отдыха и активности.

"Сейчас очень активны приматы – они уже начинают выходить в уличные вольеры и радуются наступлению тепла. Практически в любое время можно увидеть панд. В первой половине дня стал выходить в уличный вольер манул Тимофей", — уточнили там.

Кроме того, посетителям рекомендуют понаблюдать за птицами. Многие из них обустраивают гнезда или уже заботятся о птенцах, например, совы, пеликаны и бакланы.