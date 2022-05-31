"Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" сообщает о переносе сроков мероприятия — с августа 2022-го на следующий год", — говорится в сообщении, распространённом в соцсетях конкурса.

Отмечается, что перенос конкурса "обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звёзд, Оргкомитета и зрителей "Новой волны" из разных стран".

Конкурс "Новая волна" проводится с 2002 года. До 2014 года проходил в Юрмале, с 2015 по настоящее время конкурс проводится в Сочи.