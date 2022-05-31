"Отменяются ограничения, касающиеся заполняемости залов театров и иных учреждений культуры, в том числе цирка, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей, мест проведения официальных торжественных мероприятий", — приводятся в сообщении слова министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова.

При этом министр особо подчеркнул, что работа учреждений культуры должна осуществляться при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Решения приняты в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки и снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией по предложению Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, говорится в пресс-релизе.