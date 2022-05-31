"Есть интерес в первую очередь к Кыргызстану и Армении. Меньший, но, тем не менее, присутствует интерес к Узбекистану, Казахстану. Впервые за долгие годы есть определенный, пусть пока робкий, интерес к Таджикистану", — сказал Мальцев.

"Лидером также, безусловно, является Турция, но мы ожидаем изменения объема перевозки на фоне стоимости (перелета — ИФ), снижения покупательской способности, опасений туристов по (существующей — ИФ) ситуации, рисков межнациональных инцидентов внутри отелей и внутри страны. В целом мы видим падение спроса по данному направлению", — добавил он.

По словам эксперта, небольшое количество туристов также едут в Болгарию через Стамбул или Венгрию через Казахстан и другие авиаузлы.

"Их количество ничтожно мало по сравнению с тем, что мы привыкли видеть в другие годы", — подчеркнул президент УАТ.

"Египет в каком-то виде также будет присутствовать, но, во-первых, там жарко, во-вторых, это направление точно не будет иметь доминирующих позиций", — заявил Мальцев.

Что касается российских направлений, то, по его данным, уральские путешественники готовы провести свои летние отпуска не только в традиционных излюбленных местах, например, в Челябинской и Тюменской областях и в Сочи, но и других, ранее не столько популярных у них регионах.

"Мы также видим интерес к Пермскому краю, который ранее мы не фиксировали. Мы фиксируем большой рост интереса к Ставропольскому краю, району Кавминвод, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии", — отметил президент УАТ.

По его словам, цены на летний отдых сейчас "очень разные".

"Если мы берем Санкт-Петербург, то июнь там дороже июля, потому что белые ночи. Если взять Челябинскую область, то там июнь дешевле, так как наиболее большой спрос туда в августе", — пояснил эксперт.