"В первом этапе, который пройдет в июне, примут участие ученики 40 школ, обучающиеся по программе "Умные каникулы". В рамках второго этапа — в июле — планируется запуск индивидуальных туров, третий этап — в сентябре — предполагает организацию групповых и индивидуальных туров", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что первыми на экскурсии в рамках программы отправятся учащиеся из Балашихи. Они поедут в Сергиев Посад, затем в Дмитров.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что 1 июня ученики 5-6 классов побывают у памятника Сергию Радонежскому в Сергиевом Посаде, храме в Радонеже, отправятся на экскурсию в музей советского детства, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, а также Военно-технический музей.

Программа, направленная на повышение доступности познавательного туризма для школьников, стартовала в России в 2022 году в рамках федерального проекта повышения доступности туристических продуктов Нацпроекта по развитию внутреннего туризма. Регионы-участники программы получают субсидии и реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. В этом году 100 тыс. школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в проекте, отправятся в поездки.