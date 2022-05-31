Как сообщил гендиректор ООО "Автодор-Инжиниринг" ("дочка" госкомпании "Автодор") Константин Могильный в ходе доклада о проекте на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве", в рамках ТЭО рассматриваются два варианта строительства трассы.

"Первый вариант предусматривает маршрут Горячий Ключ — Туапсе — Сочи. Второй вариант, так называемый прибрежный, Горячий Ключ — Джубга — Сочи с выделением трех обходов населенных пунктов: Туапсе, поселок Лазаревское и третьей очереди обхода Сочи. Также рассматривается вариант строительства участка обхода Адлера", — сказал Могильный в ходе доклада.

По его словам, очередность реализации проекта прорабатывается.

"В данный момент мы понимаем, что наиболее приоритетным является вариант обхода Адлера. Участок имеет сложный рельеф, протяженностью 8,4 км. Также в приоритете — обходы городов: третья очередь обхода Сочи, обход Лазаревского, обход Туапсе. В рамках разработанного ТЭО изучается опыт Китая и Турции, чтобы повысить скорость строительства и определить оптимальные технико-экономические параметры", — уточнил Могильный.

Он добавил, что инженерные обследования практически завершены, начаты работы по актуализации транспортной модели.

Согласно актуальным материалам госкомпании "Автодор", протяженность скоростной автодороги Горячий Ключ — Адлер составит 174,6 км, количество полос движения — от двух до четырех. Прогнозная интенсивность движения к 2040 году составит более 10,5 тыс. автомобилей в сутки, рассчитывает госкомпания.

Первоочередным в рамках проекта станет строительство участков от Горячего Ключа до села Кривенковское протяженностью 57,3 км, далее от Кривенковского до села Шепси (17 км), затем обхода Туапсе (14,3 км) и обхода Лазаревского (10 км), третьей очереди обхода Сочи (13,7 км) и обхода Адлера (8,4 км).

Вторая очередь проекта предполагает соединительные участки автомобильной дороги: село Шепси — Мамедова Щель (18,1 км) и село Волконка — река Хобза (25,2 км).

Существующая в настоящее время дорога Джубга — Сочи (А-147) является единственным автомобильным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России. Это двухполосный горный серпантин, особенно перегруженный в летний период. Время пути на существующем маршруте составляет от 6 до 14 часов.