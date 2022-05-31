"Правительство Москвы упростило порядок постановки на учет для получения льготных санаторно-курортных путевок для отдельных категорий граждан (ветеранов войны и труда, инвалидов, неработающих пенсионеров)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 1 июня в интерактивную форму на портале mos.ru будут внесены изменения, которые сделают подачу заявления для постановки на учёт на получение путевки проще. В частности, сократится количество заполняемых полей, теперь заявитель должен будет указать минимум сведений о себе: паспортные данные, сведения о наличии регистрации в Москве и сведения о документе, подтверждающем льготную категорию.

Также сокращается перечень предоставляемых документов. Больше не требуется прикрепление скан-копий пенсионных документов, выданных ведомственными пенсионными отделами, либо отделениями ПФР других регионов. В большинстве случаев необходимые документы будут запрошены и проверены без участия заявителя путём межведомственного электронного взаимодействия.

Выбор места санаторно-курортного лечения будет осуществляться с учетом индивидуальных потребностей заявителей.

В мэрии уточнили, что в 2022 году планируется обеспечить путевками на санаторно-курортное лечение 245 тыс. москвичей льготных категорий.