"Водитель экскурсионного автобуса, перевозившего 13 российских туристов, потерял управление и врезался в опору линии электропередачи. В результате пострадали 11 туристов и водитель", — сообщает издание.

По его данным, на место происшествия прибыли медики, полиция и пожарные.

Пострадавшие доставлены на машинах скорой помощи в государственные и частные больницы Кумлуджи и Финике. Части туристов оказали помощь на месте, их состояние не вызывает опасений.

Направлявшиеся на экскурсию туристы отдыхают в одном из отелей курортной зоны Чамьюва в Кемере.

Автобус повалил два дерева и фонарный столб на разделительной полосе. Трасса Кумлуджа – Финике была частично закрыта для движения после инцидента. После того, как автобус эвакуировали, движение вновь открылось.

В Демре расположен популярный у российских туристов и паломников храм Святого Николая Чудотворца.