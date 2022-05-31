Полеты будут выполняться дважды в неделю на Airbus A321neo. Время в пути составит чуть более 3 часов.

До этого "Северо-Запад" не летал из "Жуковского", следует из сообщения.

Сейчас, согласно онлайн-табло аэропорта, в нем обслуживаются рейсы "Уральских авиалиний", Red Wings, таджикской Somon Air. Среди зарубежных направлений — Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Анталья, Ереван, Бишкек, Ош, Душанбе, Худжанд.

"Северо-Запад" на своем сайте называет себя авиакомпанией бизнес-авиации. Ее базовые аэропорты — в Москве и Санкт-Петербурге. Под управлением компании находятся самолеты и вертолеты иностранных производителей Gulfstream, Bombardier, Dassault, Leonardo Helicopters, Airbus, сказано на сайте. По данным Росавиации, всего у компании десять воздушных судов.

На май 2019 года 99% в ООО "Авиакомпания "Северо-Запад" было у ЗАО "Истюнион", учрежденного в 2012 году гражданами РФ Алексеем Петровым и Сергеем Храмцовым, 1% напрямую владел Петров, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".