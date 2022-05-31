"По итогам 2021 года объем внутреннего и въездного турпотока возрос почти на 18% к уровню 2020 года и составил более 509 тысяч человек", — цитируются в сообщении слова губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Эти данные глава региона озвучил на встрече с представителями турбизнеса края, где обсуждались меры поддержки отрасли и ее развитие.

Дегтярев подчеркнул, что туризм является одним из приоритетных направлений работы краевого правительства, регион занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе по турпотоку.

На рынке туристских и гостиничных услуг Хабаровского края работает более 460 организаций малого и среднего бизнеса. К летнему сезону 66 местных туроператоров подготовили свыше 150 разнообразных маршрутов, как внутренних, так и межрегиональных.

Однако губернатор считает, что сейчас власти и бизнесу необходимо искать новые, нестандартные решения, которые повысят конкурентноспособность края и интерес к нему со стороны туристов. В частности, идет работа над туристическим брендом и уникальной сувенирной продукцией региона.

В качестве предложений генеральный директор Дальневосточного центра активного отдыха и путешествий Бахт Мавланов заявил о готовности развивать китовый туризм на Шантарских островах и строить в регионе модульные отели.

Еще одна инициатива — организация взаимных турпотоков между Хабаровским краем и Белоруссией.

"Уже сейчас краевое министерство туризма изучает возможность запуска чартера между Хабаровском и Минском", — отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, в Хабаровске 22-23 сентября пройдет Всероссийский туристический форум. Планируется, что в нем примут участие около 200 человек. Среди них не только ключевые игроки туристического рынка Хабаровского края и коллеги из соседних регионов, но и представители федеральных органов власти, инвесторы, отельеры. В числе зарубежных гостей ожидаются представители Китая и Белоруссии.