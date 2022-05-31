Рейсы в Бишкек будут выполняться по вторникам, субботам и воскресеньям, а обратно — по понедельникам, средам и воскресеньям. В Ош можно будет улететь по понедельникам, средам и пятницам, а обратно — по вторникам, четвергам и субботам. На рейс заявлен Superjet 100.

В пресс-релизе отмечается, что рейсы в Киргизию являются первыми международными направлениями "России" из Красноярска, они запускаются в рамках развития красноярского хаба "Аэрофлота".

Согласно расписанию, в июне из Красноярска в Бишкек и Ош можно будет также улететь прямыми рейсами "Уральских авиалиний" и киргизской Avia Traffic Company.