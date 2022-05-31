Издание отмечает, что эти меры затронут примерно 22,5 млн человек.

Тем не менее, жители этих районов все ещё должны будут носить маски, им нельзя будет собираться компаниями. Посещать рестораны по-прежнему запрещено, заполняемость магазинов не должна превышать трех четвертей от их общей вместимости, спортзалы откроются позднее.

Кроме того, жители должны сдавать тесты на коронавирус каждые 72 часа, чтобы пользоваться общественным транспортом или посещать публичные мероприятия.

Карантин все ещё остаётся в силе для всех с положительным тестом и тех, кто с ними непосредственно контактировал.

Власти Шанхая ранее сообщали, что планируют начать постепенно снимать ограничения к началу июня.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.

За весь период пандемии в Китае было выявлено более 224 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.