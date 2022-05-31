В июне рейсы в Актау будут выполняться раз в неделю — по субботам. С июля добавится вторая еженедельная частота — рейсы будут также выполняться по вторникам.

На этом маршруте будут задействованы лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Ранее Red Wings в Актау не летала, в марте авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в столицу Казахстана Нур-Султан и в Алма-Ату.

Согласно расписанию аэропорта "Кольцово" (Екатеринбург), другие авиакомпании также не выполняют рейсы по маршруту Екатеринбург — Актау.

Пресс-служба Red Wings также сообщает об открытии 11 июня авиарейсов из Самары в Алма-Ату. Полеты в Алма-Ату будут выполняться раз в неделю — по субботам, обратные рейсы в Самару — по воскресеньям.

На маршруте также будут задействованы лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.

В сообщении отмечается, что ранее Red Wings не летала из Самары в Казахстан. Сейчас международная маршрутная сеть авиакомпании из самарского аэропорта "Курумоч" включает Армению (Ереван) и Турцию (Анталия и Стамбул).

Согласно летнему расписанию самарского аэропорта, рейсы будут выполняться до 22 октября.

В настоящее время, по данным онлайн-табло "Курумоча", другие авиакомпании не выполняют рейсы из Самары в Казахстан.