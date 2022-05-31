"Всего было набрано три группы: на курсе профессиональной переподготовки по основам экскурсионной деятельности обучился 31 участник, на курсах повышения квалификации, посвященных современной экскурсионной работе и взаимодействию с иностранными гостями, — 22 человека", — говорится в сообщении.

По словам директора фонда Валерия Пиличева, после курсов участники получают государственный диплом о профессиональной переподготовке.

Уточняется, что базовый курс рассчитан на 252 часа. По итогам обучения каждому слушателю предстояло защитить свой проект. В частности, участники представили пешеходные и автобусные экскурсии, а также проекты, связанные с екатеринбургским старообрядчеством и историей свердловского рока.

"В 2022 году введена обязательная аттестация гидов и экскурсоводов. В ответ на новые требования фонд начал реализацию бесплатных образовательных программ, которые помогают специалистам благополучно пройти аттестацию и оказывать услуги в качестве лицензированных гидов", — приводятся в сообщении слова Пиличева.

Уточняется, что обучение проводилось в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". О следующем наборе будет объявлено дополнительно.

В мае 2021 года Законодательное собрание Свердловской области внесло изменения в региональный закон "О туризме и туристской деятельности", предусматривающие обязательную аттестацию для гидов и экскурсоводов. Сведения об областных экскурсоводах и гидах будут вноситься в федеральный реестр.