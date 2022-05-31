"Турция занимает первое место по объему продаж у большинства крупных и средних туроператоров, хотя количество бронирований отстает от прошлого года на 10-15%. Более 90% броней приходятся на курорты провинции Анталья – Аланью, Белек, Кемер и Сиде. Оставшиеся 10% — туры на Эгейское побережье, куда сейчас меньше прямой перевозки. Доля Турции в общем объеме зарубежного туризма вырастет из-за отсутствия прямой и чартерной перевозки на большинстве конкурирующих направлений", — отмечают в АТОР.

По данным ассоциации, средний чек на летний тур в Турцию составляет 160-210 тыс. рублей на двоих.

В АТОР подчеркнули, что Россия всегда была наиболее популярным направлением летнего отдыха у российских туристов, организующих свои путешествия самостоятельно. Но в 2022 году она первые вошла в число самых продаваемых направлений не только у туроператоров по внутреннему туризму, но и крупных компаний, которые прежде продавали в основном зарубежные туры.

"Лидирует среди направлений Краснодарский край, на который приходится 60% продаж турпакетов и размещения в отелях. На втором месте Крым, на который приходится 12-15% броней, падение продаж составляет от 50 до 80% по сравнению с прошлым годом. Третье место в рейтингах продаж туроператоров занимают Санкт-Петербург и Кавминводы, на каждое из этих направлений приходится по 5-7% продаж. При этом Петербург и курорты Кавминвод продаются лучше, чем год назад", — добавили в АТОР.

Среди популярных регионов также Карелия, Северный Кавказ, куда впервые полетели чартеры, Калининградская область, Алтай, Подмосковье, санатории средней полосы и Татарстан.

"Средний чек организованного тура в Сочи составляет 50 тыс. рублей на двоих без перелета, в Крыму – 43 тыс. рублей, четырехдневный отдых в Карелии и Петербурге будет стоить в среднем 25 и 37 тыс. рублей", — следует из данных ассоциации.

В первую пятерку наиболее популярных направлений у туроператоров входят также Абхазия, где некоторые популярные отели уже загружены на 100%, ОАЭ и Египет.

Среди наиболее заметных трендов летнего сезона 2022 года в АТОР выделяют падение глубины продаж, которая сейчас стала еще ниже, чем в период пандемии.

В АТОР прогнозируют, что число туристов, отдыхающих на российских курортах, снизится по сравнению с прошлым годом из-за закрытия части аэропортов южных регионов. Особенно пострадает в этой ситуации Крым. При этом вырастет турпоток в своих или соседних регионах (например, Подмосковье), а также те регионы РФ, куда туроператоры при поддержке Ростуризма ставят чартеры.