"На возмещение затрат туроператоров по вывозу туристов из резервного фонда правительства выделено 6 млрд рублей. Решение позволит поддержать туристическую отрасль, пострадавшую от недружественных действий иностранных государств", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова, субсидии позволят компенсировать часть расходов туроператоров, которые организовали возвращение домой из-за рубежа не менее 50 тыс. туристов в условиях, когда самостоятельное возвращение было невозможным или очень затруднительным.

"Туроператоры за свой счет отправляли за туристами пустые самолеты, повторно покупали билеты на стыковочные рейсы и продлевали туристам проживание в гостиницах. В течение месяца вся эта работа была завершена. Компенсация части затрат туроператорам позволит поддержать занятость в отрасли, а также устойчивость рынка, чтобы туристические компании выполняли свои обязательства перед туристами", — прокомментировала она постановление правительства.

После 24 февраля Евросоюз, США и Канада закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.