"Фонтан, который появится в Дербенте, представляет из себя двухъярусный комплекс, с большими водными лабиринтами и водным экраном, на котором будут транслировать изображения и светомузыкальное шоу. Уникальным элементов самого большого российского фонтана станет мощнейший залп воды из более чем 2000 форсунок и почти 1500 прожекторов. Площадь мультимедийного фонтанного комплекса составляет 5 тыс. кв. м", — рассказали в пресс-службе.

В администрации отметили, что объект будет оформлен в старинном стиле, чтобы соответствовать архитектуре древнего Дербента.

"В настоящее время ведется заключительный этап строительства. Можно сказать, основные работы завершены, на последнем стадии ведутся работы по его техническим настройкам", — сообщили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, официально фонтан рассчитывают открыть в июне или июле текущего года, "и он станет еще одной крупной точкой притяжения туристов в Дагестане".

В то же время, Главгосэкспертиза на своем сайте сообщает, что экспертная организация ООО "КОИН-С" выдало положительное заключение на устройство технологического зала для фонтанного комплекса.

Парк им. Низами Гянджеви расположен вдоль северной стены цитадели "Нарын-кала", отделяющей его от парка им. Сулеймана Стальского. Парк является действующим памятником культурного наследия, на территории которого находятся ворота Киямат-капы IХ-Х веков и маяк, включенный в исторический список ЮНЕСКО.