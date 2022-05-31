Согласно внесенным 30 мая изменениям в ЕГРЮЛ, 26% в ООО осталось у комитета по управлению госимуществом Псковской области, прежде единственного владельца компании. По данным сайта аэропорта Пскова, в текущем расписании он обслуживает рейсы одной авиакомпании — ростовского "Азимута". Полеты выполняются в Москву, Минеральные Воды, Калининград и Сочи. В 2021 году аэропорт обслужил 103 тыс. человек. Выручка составила 74,6 млн руб., чистый убыток — 8,3 млн руб., говорится в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". До середины 2020 года аэропортом управляла авиакомпания "Псковавиа", которая была признана банкротом.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил прошлым летом, что в ближайшие год-полтора пассажиропоток аэропорта планируется нарастить до 130 тыс. человек. Предполагается реконструкция, область ведет переговоры "с одним инвестором", отмечал он.

"Новапорт" объединяет российские региональные аэропорты: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Нальчике, Белгороде, Ставрополе, Саранске, Владикавказе, Калининграде, Улан-Удэ, Элисте. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation Троценко.