Двухдневная экскурсия, раскрывающая самобытность самого многочисленного финно-угорского народа России — мордвы, объединяет знаковые для истории и культуры региона объекты. В их числе древнее село Подлесная Тавла и музей тавлинской деревянной игрушки.

Традиции и обычаи мордвы также представлены в этнографичесом музее "Этно-кудо".

Как сообщается на официальном туристко-информационном портале Мордовии, туристы смогут увидеть и процесс изготовления сувенирной торамы, давшей название маршруту, — старинного музыкального инструмента, в древности объединявшего мордовские племена.

Программа маршрута также включает в себя посещение мордовской свадьбы в Национальном театре и приобщение к национальной и современной кухням в "Мордовском подворье", знакомство с музеем изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи и стадионом "Мордовия Арена" — наследием чемпионата мира по футболу 2018 года.

В "Зов Торамы" вошли также религиозные жемчужины Мордовии — Макаровский Иоанно-Богословский мужской монастырь и кафедральный собор Феодора Ушакова.

Организаторы убеждены, что данный маршрут будет интересен не только гостям республики, но и местным жителям.