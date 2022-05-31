"С 1 июня в национальном парке "Красноярские Столбы" для посетителей открываются только четыре самых популярных туристических маршрута: на Центральных Столбах — "Природа — великий скульптор", на Восточном входе — маршруты к скалам Китайская стенка, Такмак и Ермак. Со стороны Бобрового лога конечной точкой туристического маршрута по-прежнему является орнитологическая смотровая площадка",- говорится в сообщении.

Остальную территорию нацпарка посещать запрещено. Пропуски в буферную зону не будут выдаваться туристам до окончания всего пожароопасного сезона — до октября. Каштаковская тропа остается закрытой для посетителей из-за риска падения сухостойных деревьев и встречей с опасными животными. В этом районе отмечается высокая активность медведей.

Как сообщалось, "Красноярские Столбы" закрыли для посещения 29 апреля. Решение об ограничении было связано с критической пожароопасной ситуацией на территории национального парка, а также с традиционным месячником тишины.