"Переговорил с федеральным и ярославским Роспотребнадзором. Все это время коллеги настаивали на сохранении масочного режима в Ярославской области. Но, к счастью, эпидобстановка улучшилась, и его, наконец, можно приостановить с завтрашнего дня", — написал в своем телеграм-канале врио губернатора Михаил Евраев.

При этом он отметил, что людям, имеющим проблемы со здоровьем, лучше носить маски.

Кроме того, учреждения здравоохранения региона переходят на плановый режим работы. В Ярославской области по-прежнему развернуты 254 койки для пациентов с коронавирусом, заняты из них — 130.