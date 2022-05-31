Такие данные представила министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская на оперативном заседании республиканского правительства во вторник.

"Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что наши здравницы достойно пережили пандемию коронавируса. Выручка от реализации санаторно-курортных услуг в 2021 году составила 3,7 млрд рублей, что на 6,2% больше, чем в 2020 году. Хорошо прошла у нас обсервация (на территории учреждений — ИФ), поэтому санатории выдержали все невзгоды", — сказала Полянская.

По ее словам, на территории Башкирии функционируют 31 санаторно-курортная организация, учредителями 9 из них является республика. Общая вместимость фонда — 3,3 тыс. коек. Каждое учреждение имеет свою специализацию, имеет в арсенале ресурсы более 50 уникальных башкирских источников. Самым крупным санаторием является "Янган-тау" (на 750 мест), самым компактным — "Талкас" (на 178 мест).

Министр добавила, что в минувшем году "динамика доходов трех крупных санаториев имела тенденцию к росту". Так, "Янган-тау" увеличил выручку на 37%, "Якты-куль" — на 13%, "Юматово" — на 6%. Наибольшую чистую прибыль получили "Янган-тау" — 96,2 млн рублей, "Зеленая роща" — 24,7 млн рублей. Средняя стоимость койко-дня составляет 3,467 тыс. рублей в сутки (рост с 2019 года — 12%).

Общая дебиторская задолженность здравниц республики за 2021 год сократилась с начала года на 337,7 млн рублей — до 190,2 млн рублей (на конец года), кредиторская задолженность — на 143,8 млн рублей, до 304,8 млн рублей.

Общий объем капиталовложений за счет собственных средств в 2020-2021 годах превысил 600 млн рублей.