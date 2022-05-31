"В 2022 году по заказу ФКУ Упрдор "Кавказ" стартовал капитальный ремонт семи загруженных участков федеральной дороги Р-217. Из них до конца 2023 года в эксплуатацию введут 53 км, а в 2024-м — еще 25 км. После завершения работ 140 км "Кавказа" из 271-го км на территории республики будут иметь четыре полосы движения", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет об отрезках дороги близ населенных пунктов Хасавюрт, Избербаш и Мамедкала, а также Эндирей — Старый Бавтугай, Учкент — Коркмаскала и Каякент — Джемикент.

"Если мы говорим о коридоре "Север-Юг", то, конечно, в первую очередь, для нас важны работы по федеральной трассе Р-217. Она становится на сегодняшний день наиболее важным направлением во взаимоотношениях с нашими зарубежными партнерами — этот коридор дает возможность развивать торговые связи с теми странами, которые не входят в список недружественных", — приводит пресс-служба слова Меликова.

По словам Лукашука, расширение автодороги "Кавказ" на всем ее протяжении на территории Дагестана до четырех полос движения с разделением встречных потоков транспорта — это одна из главных задач.

"Загруженность трассы до 30 тыс. автомобилей в сутки, большие объемы грузоперевозок и ускоренное развитие туризма предъявляют высокие требования к транспортно-эксплуатационным характеристикам дороги. Уверен, что увеличение пропускной способности и уровня безопасности участников движения на этом важном направлении станет дополнительным стимулом для экономического развития республики", — цитирует пресс-служба главу ФКУ Упрдор "Кавказ".

Отмечается, что в настоящее время разрабатывается проектная документация по строительству обходов городов Хасавюрта и Дербента протяженностью 21 км и 33 км, соответственно.

"Строительство современных объездных дорог IБ категории с четырьмя полосами движения и разделением встречных потоков позволит освободить населенные пункты от транзитного транспорта, увеличить пропускную способность участков, а также уровень транспортной и экологической безопасности. Кроме того в разработке проекты капитального ремонта еще семи участков автодороги Р-217 "Кавказ" общей протяжённостью 62 км с расширением числа полос движения с двух до четырех", — уточняется в сообщении.

С января по апрель 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество ДТП на федеральных дорогах Дагестана сократилось на 33%, количество раненых — на 32%, а число летальных случаев в результате ДТП снизилось на 50%.