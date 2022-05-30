«С мая 2022 по апрель 2023 года, то есть за низкий летний и высокий зимний сезоны, мы планируем принять не менее 60 тыс. россиян в Шарм-эль-Шейхе и около 80 тыс. – в Хургаде. С сентября 2021 по апрель 2022 годов мы отправили на египетские курорты около 80 тыс. российских туристов. Таким образом, за ближайший год мы рассчитываем нарастить турпоток из России вдвое, а при благоприятном стечении обстоятельств – и утроить, то есть довести эту цифру до 250 тыс. человек к маю следующего года», — сказал Саид.

По его словам, кратный рост турпотока из России станет возможен благодаря запуску собственной полетной программы на крыльях авиакомпании I Fly. Сейчас направление пользуется высоким спросом, и все кресла на ближайшие четыре рейса выкуплены полностью.

«Если спрос и дальше будет демонстрировать положительную динамику, мы увеличим частоту полетов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду с двух в неделю до ежедневных рейсов на каждый курорт. По нашим прогнозам, это произойдет к сентябрю», — уточнил Саид.

Он также сообщил, что компания рассчитывает в скором времени расширить географию вылетов.

«До июля буем летать два раза в неделю, и пока только из Москвы. Но затем мы рассчитываем запустить полетные программы и из других городов России. В первую очередь, рассматриваем Санкт Петербург, а также Екатеринбург, Самару и другие города», – отметил эксперт, добавив, что мощностей для этого достаточно.

«В настоящее время авиапарк I Fly насчитывает 8 бортов А330 на 378 кресел, все необходимые разрешения для полетов как с российской, так и с египетской стороны получены», — заявил представитель туроператора.

По его словам, стоимость туров в нынешнем сезоне выросла, но незначительно.

«Из-за резкого скачка инфляции и роста цен на энергоносители и продовольствие выросла как стоимость авиаперелетов, так и стоимость проживания в отелях. В целом, туры подорожали на 5-10%», — констатировал Тамер Саид.

По данным компании, сейчас средний чек на тур в Египет составляет 63 тыс. рублей с человека на двоих на неделю. Максимальная глубина продаж достигает 150 дней, но большинство туров бронируется за 6-14 дней до заезда.

Как сообщалось, первый рейс чартерной программы туроператора из Москвы в Шарм-эль-Шейх вылетел 28 мая. Полетная программа выполняется из столичного аэропорта Внуково на аэробусах А330 авиакомпании I Fly по четвергам и воскресеньям в Хургаду и по средам и субботам в Шарм-эль-Шейх. Часть туристов на рейсах — те, чьи оплаченные поездки были перенесены из-за закрытия авиасообщения после 24 февраля 2022 года.