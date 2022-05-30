«FUN&SUN SMART Атриум Отель 3* расположен на первой береговой линии, в 250 метрах от общественного пляжа, рядом с основными достопримечательностями Анапы.

Отель будет работать в формате отдыха SMART, сочетающем оптимальный набор услуг и удобное расположение для туристов, которые хотят проводить время активно и стремятся получать новые впечатления, знакомясь с достопримечательностями курорта. Стоимость проживания на неделю начинается от 23 тысяч рублей за человека без перелета», — говорится в сообщении.

Объект будет предлагать гостям трёхразовое питание по системе «шведский стол», мороженое, снэк-бар с закусками и напитками в течение дня. Здесь будут работать пивной бар с разными сортами пива и пекарня со свежей выпечкой и натуральным кофе. В отеле комфортабельные номера, два подогреваемых бассейна для взрослых и детей. Анимационные программы будут проводиться 6 дней в неделю, для детей от 4 до 12 лет 7 дней в неделю будет работать клуб TOUCAN.

«Курорт предлагает гостям множество развлечений на любой вкус: аквапарк «Тики-Так», парк развлечений «Византия», дельфинарий. Рядом с Анапой находятся интересные места, которые добавят отдыху новых эмоций и воспоминаний. Туристы могут отправиться туда самостоятельно или с экскурсией. Мы рекомендуем посетить смотровую площадку «800 ступеней к морю», Кипарисовое озеро, Анапский маяк, Абрау-Дюрсо», — добавили в пресс-службе компании.

FUN&SUN — сеть отелей, где каждый турист может выбрать подходящий для себя формат отдыха. Family – для семей с детьми, Active – для тех, кто любит активный отдых и тусовки, Smart – для искателей новых впечатлений, Premium – для взыскательных туристов. Отели FUN&SUN работают в Турции и в Египте, в планах туроператора — развитие сети на территории России.