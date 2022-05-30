«Сейчас правительство Египта совместно с банками по просьбе туроператоров прорабатывают возможность подключения к российской платежной системе «Мир». Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Более того, мы как никто заинтересованы в этом. Поэтому мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена», — сказал Саид.

По его словам, сейчас россияне, как и другие зарубежные туристы, могут расплачиваться картами UNION PAY во всех платежных терминалах на территории Египта.

Саид также рассказал, что в последнее время российские туристы стали гораздо чаще выезжать за пределы отелей и приобретать экскурсии. В частности, растет спрос на поездки в необычные места – например, в Дахаб.

«Россияне с удовольствием посещают Дахаб. Они едут туда за потрясающей девственной природой, любуются каньонами, ныряют, плавают. Также вырос спрос на туры в Каир и Луксор», — отметил эксперт.

По данным туроператора, средняя цена экскурсии в Египте составляет 30-50 долларов с человека.

Кроме того, как заметили в компании, в последнее время россияне отдают предпочтение более качественному и, следовательно, более дорогому отдыху. Так, процент бронирований отелей категории 5* по линии TEZ TOUR на летний сезон 2022 года составляет 60% против 40% в прошлые годы.

«Если такая динамика сохранится, то в зимнем сезоне на пятизвездочные отели будет приходиться порядка 75% всех бронирований», — считает Саид.