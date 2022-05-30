"ООО "Соленые озера" ведут работы по ликвидации карстовых провалов и берегоукреплению. Если не помешают дожди, ориентировочно курорт начнет работу после 20 июня", — сообщается на сайте ООО "Соленые озера" в понедельник.

В конце апреля сообщалось, что на территории горного отвода Илецкого месторождения каменной соли активизировались процессы карстообразования в связи с чем был запрещен допуск на территорию горного отвода посторонних, в том числе прибывающих отдыхающих. Работа курорта напрямую связана со стабилизацией карстовых процессов.

Представители курорта уточняли "Интерфаксу", что сезон планировали открыть 1 июня, столкнулись с подобной причиной переноса работы впервые.

В начале мая администрация курорта просила турагентства, собственников гостиниц и гостиных домов Соль-Илецка воздержаться от продажи путевок и бронирования жилья гостям до определения даты открытия.

На территории находятся шесть целебных озер, в одном из них концентрация соли превышает содержание соли в Мертвом море, с высоким концентратом натрия и брома. Благодаря высокой концентрации соли на поверхности воды можно спокойно лежать, вода выталкивает человека.

Считается, что нахождение вблизи подобных водоемов полезно людям с хроническими заболеваниями дыхательной системы и способствует общему укреплению иммунитета, улучшению функций дыхания.