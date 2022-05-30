Рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям на самолетах Bombardier CRJ-200.

По понедельникам вылет из аэропорта Махачкалы запланирован в 19:30 с прибытием в Самару 23:00. Вылет из Самары — в 17:20 с прилетом в Махачкалу — в 18:30.По воскресеньям вылеты из Махачкалы запланированы в 15:10 с прибытием в аэропорт Самары в 18:45. Вылет из аэропорта Самары — в 13:10 с прилетом в Махачкалу в 14:20. Время местное для всех аэропортов.

По данным авиакомпании, базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429. Единственным владельцем "ЮВТ Аэро", согласно ее отчетности за 2020 год, является Александр Яшин.