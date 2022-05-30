Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

"На территории региона приостанавливаются масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий, обязательная удаленная работа, прием в МФЦ только по предварительной записи и другие ограничения", — говорится в сообщении.

Документ принят на основе рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ограничительные меры могут быть возобновлены в случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки, отметили в пресс-службе.

В последние дни в регионе фиксируется чуть более 50 случаев заболевания COVID-19.